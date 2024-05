Camion si ribalta sulla provinciale, 4 feriti e strada chiusa

C'è anche un ferito ricoverato al Civile a seguito dell'incidente di venerdì mattina sulla Strada provinciale 482 tra Ostiglia e Serravalle a Po, nel Mantovano: è stato infatti mobilitato l'elisoccorso decollato da Brescia. Lo schianto poco prima delle 7: coinvolti nel sinistro due camion e un'automobile, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

L'incidente

Entrambi i camion sono finiti fuori strada, uno di questi si è ribaltato nel fosso di fianco alla carreggiata: il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo e per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto anche due automediche (da Mantova e Nogara) e un'ambulanza: almeno quattro le persone coinvolte, di età compresa tra i 60 e i 69 anni, due di queste ricoverate in codice giallo in ospedale a Brescia e Mantova. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.