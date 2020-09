Furgone sfonda il guardrail, poi lo spaventoso volo nel burrone: tre feriti

Lo schianto contro il guardrail poi il ‘volo’ nella scarpata sottostante. È davvero da brividi la dinamica dell’incidente avvenuto a Ossimo, nella prima mattinata di martedì. Stando a quanto finora appreso, un furgone Iveco con a bordo 5 uomini è uscito di strada mentre percorreva la Provinciale 5: dopo l’impatto con la sbarra di sicurezza, il mezzo si è ribaltato nel dirupo sottostante, finendo la sua corsa tra gli alberi.

L’allarme è scattato verso le 7.40 e sul posto sono sopraggiunte 4 ambulanze e una squadra dei Vigili del Fuoco di Brescia. Tanta paura, ma per fortuna nessuna tragica conseguenza. Dopo le prime cure prestate sul posto, solo per tre dei cinque uomini - di età compresa tra i 31 e i 51 anni - si è reso necessario il trasporto in ospedale. Per loro diversi traumi, ma pare nulla di grave: sono stati ricoverati in codice giallo e verde all’ospedale di Esine.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Locale dell’unione antichi borghi della Valcamonica.