Auto precipita per dieci metri e 'atterra' in un giardino: paura per il conducente

Una dinamica agghiacciante, ma conseguenze (per fortuna) non drammatiche per il conducente dell’auto che, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 marzo, è piombata nel giardino di un’abitazione di Ossimo Superiore. È successo poco dopo le 14: una Fiat Panda, guidata da un 82enne di Bienno, è uscita di strada, per cause da accertare: si è ribaltata più volte, finendo per piombare nel giardino di un’abitazione privata. Un volo terribile di una decina di metri.

L'allarme è scattato ovviamente in codice rosso, e per l'automobilista si è davvero temuto il peggio: sul posto sono accorse le ambulanze della Croce rossa di Breno e i Vigili del Fuoco di Darfo Boario Terme mentre da Brescia si alzava in volo l'eliambulanza.

Dopo le prime cure, il pensionato è stato trasferito, a bordo dell’elicottero del 118, al Civile di Brescia: avrebbe riportato numerosi seri traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale, mentre le operazioni per rimuovere l’utilitaria dal giardino sono durate parecchie ore ed è stato necessario l’utilizzo di un’autogrù.