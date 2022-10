Spaventoso schianto fra 3 auto: 4 feriti, tra cui una bambina, e traffico in tilt

Poco dopo le 8 di venerdì mattina, tre auto si sono scontrate, per cause da chiarire, lungo via dei Mille a Ospitaletto. Il primo bilancio è di quattro persone ferite, tra cui una bambina di 8 anni. Nessuna di loro sarebbe in condizioni gravi: dopo le prime cure prestate dai volontari delle ambulanze di Roncadelle, Bornato, Rovato e della croce verde di Ospitaletto, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e verde.



La dinamica è al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto insieme a una squadra dei vigili del fuoco e a 5 ambulanze. La strada che collega il centro di Travagliato a quello di Ospitaletto non è stata chiusa al traffico, ma si segnalano code e disagi in entrambe le direzioni di marcia.