Sbuca dai campi, un'auto lo travolge: ragazzo lotta tra la vita e la morte

Sta lottando tra la vita e la morte il ragazzo di 26 anni che, sabato notte, è stato travolto da un'auto sulla Provinciale 11, all'altezza della circonvallazione di Ospitaletto e a pochi metri da un cantiere stradale. Il giovane è nato a Napoli, ma è residente a Sulzano.

É giallo su quanto successo. Resta infatti da spiegare come mai il ragazzo si trovasse a piedi in quella zona in piena notte, sbucando improvvisamente dai campi a lato della carreggiata. La donna al volante dell'auto se l'è trovato davanti, non riuscendo a frenare: il 26enne è stato falciato all'altezza della gambe, venendo poi sbalzato sul parabrezza (andato in frantumi) e ricadendo a diversi metri di distanza sull'asfalto.

Le sue condizioni sono apparse critiche già dai primi istanti. È stato portato al Civile con traumi alle gambe e alla testa; i medici si sono riservati la prognosi. Soccorsa in stato di shock l'automobilista.