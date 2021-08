Pedone travolto da un'auto sulla Provinciale: è gravissimo al Civile

Brutto incidente a Orzinuovi verso le 23.30 di sabato 28 agosto. Per cause ancora da chiarire, un pedone è stato investito da un'auto sulla Provinciale 11, all'altezza dello svincolo col la Sp19.

Dalle prime informazioni trapelate, pare che l'automobilista (una giovane donna) se lo sia improvvisamente trovato davanti e l'abbia quindi travolto, non potendo far nulla per evitarlo.

L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza, poi – vista la gravità delle condizioni – è stato fatto intervenire anche l'elisoccorso, che ha poi trasportato il ferito in codice rosso al Civile. I rilievi sono stati raccolti dalla Stradale di Iseo.