Provoca un incidente nel pomeriggio: era ubriaco 6 volte oltre il limite

Era ubriaco 6 volte oltre il limite di legge l'uomo di 50 anni che venerdì pomeriggio ha provocato un incidente in Viale Adua a Orzinuovi: a bordo di una Fiat Punto, ha tamponato l'auto che aveva di fronte, fortunatamente senza gravi conseguenze. La sua vettura in realtà è andata in gran parte distrutta, e lui ferito, mentre è illeso il conducente dell'altra vettura (con danni contenuti).

Il 50enne è stato trasferito in ospedale a Chiari da un'ambulanza della Croce Verde: le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Come da prassi, in casi come questo, è stato però sottoposto al test per la verifica del suo tasso alcolemico: era infatti visibilmente alterato.

La prova non ha smentito le prime sensazioni: l'uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 3 grammi per litro di sangue, quindi – come detto – ben 6 volte oltre il limite di legge, che è di 0,50 g/l. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale: il 50enne verrà denunciato, la sua patente ritirata, la sua auto (o quel che ne rimane) sequestrata.