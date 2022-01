Paurosa carambola tra camion: un ferito gravissimo, rischia l'amputazione delle gambe

Terribile incidente, nel primo pomeriggio di venerdì, lungo la Statale che collega la nostra provincia a quella di Cremona. Quattro i mezzi coinvolti - due camion ed altrettante auto - e 5 i feriti, di cui uno grave. A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni di un camionista di 50 anni, di casa in provincia di Varese: è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Cremona e rischierebbe l'amputazione di entrambe le gambe. Lievi - per fortuna - i traumi riportati dall'altro camionista e dai due automobilisti coinvolti nello schianto.

La dinamica di quanto avvenuto, verso le 14 di venerdì tra Soncino e Orzinuovi, è ancora tutta da chiarire: stando a un prima ricostruzione, pare che a innescare la carambola sia stato l'improvviso guasto di uno dei due mezzi pesanti coinvolti, che era dedicato al trasporto eccezionale. Il rimorchio del tir di una ditta di Bassano Bresciano avrebbe infatti invaso l'opposta corsia mentre viaggiava in direzione di Orzinuovi, colpendo in pieno l'altro mezzo pesante che stava sopraggiungendo.

Un impatto violento che ha distrutto la cabina del camion e innescato la carambola in cui sono poi rimaste coinvolte anche due auto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 - giunti a bordo di un'auto medica e diverse ambulanze- coadiuvati dai Vigili del Fuoco che hanno aiutato i medici a estrarre i feriti dalle lamiere. Come detto il conducente di uno dei mezzi pesanti è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cremona.