"Aiuto, c'è un'auto nel fosso", ma del conducente nessuna traccia

"C’è un’auto ribaltata nel fosso": questo l’allarme lanciato da Pudiano - frazione di Orzinuovi - da un automobilista di passaggio. La chiamata è scattata verso le 9.30 di oggi (venerdì 12 gennaio) da una stretta strada che costeggia le campagne e collega Pudiano alla Provinciale 668 . E sul posto si è precipitata in codice rosso un'ambulanza della Croce Verde, assieme a una squadra dei vigili del fuoco e a una pattuglia della Polizia Locale.

Ma al loro arrivo pompieri e soccorritori hanno trovato la macchina chiusa: al suo interno, così come nelle vicinanze, non c'era nessuno. Evidentemente, chi era alla guida aveva giù abbandonato la scena dell'incidente. Mistero risolto in poco tempo: il sinistro si era verificato nella prima mattinata e l’automobilista era riuscito a mettersi in salvo da solo: aveva perso il controllo della macchina in curva, finendo poi per schiantarsi fuori strada, mentre stava andando a lavorare. Proprio una volta raggiunto il posto di lavoro, l’uomo aveva provveduto a chiamare il carro attrezzi per far rimuovere l'auto.