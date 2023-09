Terribile schianto con un furgone, la moto prende fuoco: morto ragazzo

Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi (venerdì 29 settembre) a Orzinuovi. Verso le 16.30, per cause da accertare, un furgone e una moto si sono scontrati lungo la Provinciale 2.

Nello schianto ha perso la vita il giovane di 30 anni, residente a Soncino, che viaggiava in sella alla due ruote in direzione di Roccafranca. Un impatto terribile: la moto ha preso fuoco dopo lo scontro, per poi finire nel fossato che costeggia la Provinciale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Brescia, oltre ai carabinieri e alla polizia locale. Il 30enne è stato rianimato a lungo dai sanitari del 118, ma i soccorsi sono stati purtroppo inutili.