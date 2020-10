Vola con la moto e si schianta contro un muro: grave ragazzino di 14 anni

E' ricoverato in gravi condizioni al Papa Giovanni di Bergamo, in prognosi riservata, il ragazzino di 14 anni che mercoledì pomeriggio si è schiantato in sella alla sua moto da cross, in una pista privata di Orzinuovi allestita negli spazi esterni di un capannone, nella zona di Via Cesarina.

Erano passate da poco le 17 quando è stato lanciato l'allarme: il giovane centauro sarebbe stato sbalzato dalla sua moto dopo un tratto in salita, finendo per schiantarsi contro un muro dopo un volo di qualche metro. Anche se non avrebbe mai perso conoscenza, le sue condizioni hanno destato subito preoccupazione.

Ricoverato in prognosi riservata

La centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Verde, mentre in cielo era già decollato l'elicottero. Intubato sul posto, è stato caricato sull'eliambulanza e poi ricoverato a Bergamo, in codice rosso: la buona notizia è che non sarebbe in pericolo di vita, anche se – come detto – con riserva di prognosi.

Studente del primo anno all'Itis Cossalli di Orzinuovi, il 14enne ha già ricevuto tanti messaggi di stima e supporto dagli amici e dai compagni di scuola. Dal primo bollettino medico pare abbia riportato diverse fratture: per riprendersi ci vorranno settimane, se non addirittura mesi.