Spaventoso schianto frontale: ragazzo in gravi condizioni al Civile

Spaventoso frontale verso le 20.30 di venerdì 13 gennaio, sulla Provinciale 235 che da Orzinuovi conduce a Soncino.

Lo schianto è avvenuto in prossimità del ponte sull'Oglio e ha coinvolto due Bmw. Un ragazzo orceano di 24 anni è stato soccorso dai vigili del fuoco ed estratto dalle lamiere in gravi condizioni, quindi preso in cura dagli uomini della Croce Verde di Orzinuovi. A causa di un preoccupante trauma toracico, è stata allertata anche l'eliambulanza, che ha poi trasferito il ferito all'ospedale Civile di Brescia.

Meno gravi le condizioni dell'altro conducente (un uomo di 48 anni), la cui auto è finita nel campo a lato della carreggiata: è stato ricoverato in codice verde all'ospedale di Chiari.

La strada è rimasta chiusa per circa due, lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia. Rilievi e traffico sono stati gestiti dai carabinieri di Verolanuova e Orzinuovi.