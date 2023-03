Schianto in auto con la figlia, mamma lotta in terapia intensiva

È ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Civile di Brescia Ermellina Mariotti, la 99enne di San Paolo coinvolta, insieme alla figlia di 64 anni, nello spaventoso incidente avvenuto ieri (mercoledì primo marzo) a Orzinuovi.

La prognosi della donna è ancora riservata: avrebbe riportato traumi al torace e fratture agli arti superiori, ma data l'età avanzata i medici non si sbilanciano. Tutta San Paolo sta pregando per lei e facendo il tifo perché si rimetta e possa tornare a casa per spegnere, il prossimo mese di maggio, 100 candeline. La figlia di 64 anni, anche lei di casa a San Paolo, è invece ricoverata alla Poliambulanza: avrebbe riportato serie ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Erano a bordo della Fiat Panda che, mentre percorreva la strada provinciale 1 di Orzinuovi, si è scontrata con una Opel all'altezza dell'incrocio con via Abbazia. L'impatto non sarebbe stato violento, ma entrambe le macchine hanno finito la corsa nel fossato che scorre a lato della strada.

L'anziano al volante della Opel sarebbe uscito illeso dall'abitacolo, mentre madre e figlia sono state estratte dei vigili del fuoco e dai volontari della Croce Verde di Orzinuovi, arrivati in pochi minuti sul posto. Poi la corsa in ambulanza, a sirene spiegate, verso i nosocomi cittadini.

La dinamica è al vaglio della polizia locale di Orzinuovi che si è occupata dei rilievi.