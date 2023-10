Ragazzina investita davanti a scuola: sbalzata sull'asfalto sotto gli occhi dei compagni

Colpita in pieno da un’auto, mentre attraversava la strada per raggiungere l’ingresso della scuola, poi scaraventata sull’asfalto, qualche metro più avanti. È quanto accaduto nella mattinata di ieri, martedì 24 ottobre, a una studentessa di 17 anni dell’istituto d’istruzione superiore Cossali di Orzinuovi.

Per la ragazza, che frequenta il quarto anno del liceo delle scienze umane, tanta paura e diversi seri traumi: soccorsa sul posto dai volontari della Croce Verde di Soncino, è stata poi trasportata in ambulanza all’ospedale di Crema, dov'è tutt'ora ricoverata. Le sue condizioni non sarebbero, per fortuna, preoccupanti, ma nelle prossime ore verrà operata per ridurre le fratture rimediate.

La dinamica dell’incidente, avvenuto poco dopo le 8, è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Stando al racconto dei molti studenti che hanno assistito alla scena, la 17enne stava attraversando via Milano sulle strisce pedonali quando è stata travolta dalla macchina di un'autoscuola della zona.