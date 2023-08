Camion travolge uno scooter sulla Provinciale: il conducente non si ferma

La Polizia Locale di Orzinuovi è sulle tracce del camionista che mercoledì pomeriggio, forse involontariamente: ma è da dimostrare, ha colpito con il suo rimorchio uno scooterista di 38 anni di origini straniere, sbalzato dal motorino e poi ricoverato in ospedale, al Civile di Brescia, in codice giallo per i traumi riportati (in particolare a una gamba).

L'incidente e i rilievi

L'incidente si è verificato intorno alle 15.30 lungo la Strada provinciale 2: il camionista si sarebbe immesso sulla Sp senza accorgersi dello scooter in transito, tanto da colpirlo con le ruote posteriori del rimorchio dell'autoarticolato. Il conducente ha proseguito poi il suo cammino, in direzione di Soncino, lasciando a terra il 38enne ferito.

Altri automobilisti in transito hanno poi allertato il 112. La Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, ha raccolto testimonianze e sta vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate sulle strade comunali e provinciali. Tra le ipotesi di reato: fuga dal luogo dell'incidente e omissione di soccorso. Resta da capire se la dinamica sia colposa, o se invece ci sia anche il dolo.