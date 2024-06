Investito mentre esce dal cortile di casa, bimbo soccorso dall'eliambulanza

Un altro bambino investito a meno di 24 ore dal dramma della piccola Sofia Archetti, morta a meno di 2 anni all'uscita da scuola: stavolta è successo a Orzinuovi e le conseguenze sono decisamente meno gravi. Non è infatti in pericolo di vita il ragazzino di 9 anni che martedì intorno alle 18.30 è stato investito da un furgone Opel mentre stava uscendo dal cortile di casa, in Via Borgo San Giacomo nella frazione di Ovanengo.

L'incidente

L'impatto, seppure a bassa velocità, ha inevitabilmente destato grande preoccupazione: l'allarme è stato lanciato in codice rosso, poi fortunatamente si è ridimensionato a seguito dei primi accertamenti. Il piccolo, sbalzato sull'asfalto, è stato soccorso dai sanitari delle ambulanze di Croce Bianca e Croce Verde, quest'ultima arrivata da Soncino, e poi trasferito in elicottero al Civile di Brescia: qui è stato ricoverato, al Pediatrico, in codice giallo.

Alla guida del furgone un uomo di 54 anni che abita in paese, illeso nell'incidente: ai carabinieri di Verolanuova, intervenuti per i rilievi, avrebbe riferito di non aver visto il bambino fino all'ultimo, in quanto sbucato all'improvviso. Ulteriori accertamenti sono in corso.