Spaventoso incidente: auto si ribalta più volte, a bordo tre ragazzi

Spaventoso incidente sabato mattina, verso le 7, lungo la Provinciale che collega Orzinuovi a Roccafranca, dove una Mini con a brodo tre ragazzi cremonesi si è ribaltata più volte su se stessa, rimanendo però sulla carreggiata.

Per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del fuoco di Orzinuovi. Nessuno dei giovani (di 17, 18 e 19 anni) avrebbe riportato ferite gravi, ma uno di loro è stato portato in elisoccorso all'ospedale Civile di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice giallo (pare abbia riportato numerose fratture). I suoi due amici sono stati invece portato con l'ambulanza al Mellini di Chiari.

Secondo quanto ricostruito dalla Stradale di Brescia, pare che il ragazzo alla guida abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell'auto senza coinvolgere altri veicoli.