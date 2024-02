Sbanda e finisce nel canale: l'auto si ribalta, grave un giovane uomo

È uscito di strada da solo, lungo via Milano in località cascina Andreana a Orzinuovi: si è ribaltato a bordo della sua monovolume, dopo aver perso improvvisamente il controllo del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Verolanuova. Lo schianto nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 febbraio: la vittima è un giovane uomo di 34 anni, ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia.



I soccorritori l’hanno trovato all’interno dell'auto: è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, prima di essere trasferito d’urgenza nel principale nosocomio cittadino. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sarebbe in imminente pericolo di vita.



L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte lungo la strada che collega Orzinuovi a Soncino: il 34enne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della sua auto che ha poi finito per ribaltarsi in un canale che, fortunatamente era vuoto. In pochi minuti sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivate l’ambulanza della croce verde di Orzinuovi, l’automedica e i vigili del fuoco.