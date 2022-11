Auto si ribalta e arriva l'ambulanza, ma della donna al volante nessuna traccia

"C'è un'auto ribaltata sul ciglio della strada": a notare la macchina finita ruote all'aria lungo via Lonato a Orzinuovi, è stato il conducente di un veicolo in transito. Lanciato l'allarme, verso le 14 di mercoledì 2 novembre, sul posto sono state arrivate a sirene spiegate un'ambulanza, un'automedica e i vigili del fuoco.

Ma al loro arrivo pompieri e sanitari del 118 hanno constatato che all'interno della macchina, così come nelle vicinanze, non c'era nessuno: chi era alla guida aveva giù abbandonato la scena dell'incidente.

Un giallo risolto in poco tempo, per fortuna. Il sinistro si era verificato poco prima e la donna al volante era riuscita a mettersi in salvo da sola. Uscita praticamente incolume dell'abitacolo, si era allontanata per chiedere aiuto al marito, che avrebbe poi provveduto a chiamare il carro attrezzi per rimuovere la macchina.