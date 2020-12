Spaventoso incidente: auto si ribalta sulla Provinciale, paura per una donna

Un inizio di settimana davvero da dimenticare, quello di una donna di 46 anni protagonista di un brutto incidente stradale a Orzinuovi, lunedì mattina verso le 7.20.

In aperta campagna, la donna stava percorrendo la Provinciale 1 al volante della sua auto, quando, per cause ancora in fase d'accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo per ribaltarsi nel tratto compreso tra l'incrocio di via Abbazia e l'azienda agricola Pezzoli.

Subito è stato lanciato l'allarme al 112. Sul posto sono state inviate due ambulanze e gli agenti della Stradale, ma – vista la dinamica dello schianto – è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Brescia, che hanno aiutato i sanitari ad estrarre l'automobilista dall'abitacolo.

La 46enne ha riportato lesioni serie su diverse parti del corpo: affidata alle cure di un'équipe medica, è stata poi portata con un'autolettiga in ospedale per il ricovero in codice giallo. Non è in pericolo di vita.