Incidente a Orzinuovi: esce di strada e finisce in un fosso, ferita 19enne

Tragedia sfiorata nella giornata di ieri, lunedì 25 ottobre, a Orzinuovi: una 19enne residente nella Bassa è rimasta ferita in un brutto incidente in località Coniolo, lungo la ex Provinciale 1.

Il sinistro è avvenuto verso le 9 nel tratto che prende il nome di via Mameli: mentre era alla guida della sua Lancia Ypsilon, la giovane ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare ed è finita fuori strada, ribaltandosi nel fosso in secca adiacente la carreggiata.

La chiamata al 112 è partita in codice rosso: sul posto è intervenuta tempestivamente la Polizia Locale di Orzinuovi, a cui sono stati affidati i dovuti rilievi. Fortunatamente nessuna grave conseguenza: i sanitari del 118 hanno curato la giovane per poi portarla all’ospedale di Chiari, dov’è stata ricoverata in codice giallo.