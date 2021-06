Auto fuori controllo si ribalta in un campo di granoturco: soccorsa ragazza

Brutto incidente a Orzinuovi: una ragazza di 27 anni è rimasta ferita dopo essere uscita di strada con la sua automobile in via Mameli.

Il fatto è accaduto verso le 17.20: la 27enne ha perso il controllo dell’auto ed è finita nei campi adiacenti alla carreggiata dopo essersi ribaltata.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono giunti un’automedica e un’ambulanza, insieme ai vigili del Fuoco di Orzinuovi. La giovane è stata portata all’ospedale di Chiari per accertamenti. Fortunatamente non è in gravi condizioni.