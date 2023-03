Schianto tra due auto all'incrocio: feriti mamma e figlioletto

Una giovane donna e il figlioletto di 6 anni sono finiti in ospedale, a seguito di un incidente stradale che li ha visti coinvolti in prossimità dell'incrocio - regolato da un semaforo - tra via Lonato e viale Bainsizza a Orzinuovi, verso le 13 di oggi, martedì 21 marzo.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale di Orzinuovi, la donna e il il bimbo di 6 anni si sono scontrati con la loro Dacia Duster contro una Opel Astra. Un impatto piuttosto violento.

Per i soccorsi sono state inviate sul posto tre ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco. Mamma e figlioletto avrebbero riportato, per fortuna, lievi ferite: sono stati trasportati al Civile di Brescia per gli accertamenti del caso. Ferita anche la donna che era al volante della Opel Astra: è stata ricoverata, in codice giallo, all'ospedale di Cremona.

Ancora da accertare la dinamica del sinistro: stando a una prima ricostruzione, una delle due auto sarebbe passata con il semaforo rosso.