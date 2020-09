Una frenata e poi lo schianto: padre di famiglia muore sul colpo

Ancora sangue sulle strade bresciane: la tragedia si è consumata sabato pomeriggio sulla Sp237 del Caffaro, in località Tre Capitelli in territorio di Idro. A perdere la vita il 53enne Oliviero Bertelli di Mura, operaio alla Fondital, sposato con Paola e padre di due giovani figli, Simone e Michela: sarebbe morto sul colpo a seguito dell'impatto della sua moto Yamaha con un'Audi A6 che in quel momento stava svoltando.

La cronaca della tragedia

Bertelli avrebbe provato a frenare, perdendo però il controllo della due ruote: è stato così disarcionato, schiantandosi con la parte posteriore della vettura. A nulla sono valsi, purtroppo, i tentativi di rianimarlo operati da medici e volontari intervenuti sul posto: la centrale operativa aveva fatto decollare anche l'elisoccorso da Bergamo.

Sul luogo dell'incidente anche l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Ponte Caffaro, Bagolino, i Vigili del Fuoco di Vestone e la Polizia Locale della Valsabbia, cui sono stati affidati i rilievi. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica: non si esclude, al momento, l'ipotesi di una manovra azzardata dell'auto che ha svoltato a sinistra (per la cronaca: illeso il conducente).

Il ricordo di tutto il paese

Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. La salma di Bertelli è stata invece ricomposta e messa già a disposizione dei familiari: a breve saranno rese note le date dei funerali. Da una vita a Mura, era molto conosciuto in paese per il suo carattere gioviale e cordiale, e per la sua grande disponibilità.

Era tra gli instancabili organizzatori del Palio di Mura, oltre che scatenato interprete per la compagnia teatrale “Striù de Mura”. Oltre a moglie e figli lascia i fratelli Danilo e Dario: quest'ultimo aveva già perso un figlio, solo pochi anni fa, in un altro terribile incidente stradale. Anche l'amministrazione comunale si unisce al cordoglio della famiglia.