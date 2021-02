Spaventoso 'volo' nel campo: auto devastata, donna estratta dall'abitacolo

L'incidente è accaduto lunedì mattina in via Chiari. Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco

Attimi di paura, lunedì mattina, poco dopo le 9, per una donna che è uscita di strada all'improvviso con la sua vettura in via Chiari a Castrezzato. Ancora da chiarire il motivo per cui la 54enne ha perso il controllo dell'automobile su cui stava viaggiando.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Chiari, che hanno estratto la donna dall'abitacolo dell'auto, andata in gran parte distrutta. Un'ambulanza l'ha poi condotta in codice giallo all'ospedale Civile di Brescia per i dovuti accertamenti.