Auto avvolta dalle fiamme, poi un altro incidente: 6 km di coda

Un'altra mattinata di passione sull'autostrada A4, a Brescia in direzione Milano, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte – due feriti lievi e un anziano illeso per un soffio – ma con pesanti ripercussioni sul traffico, e almeno 6 chilometri di coda segnalati tra le 12.30 e le 13.

Due episodi in un'ora

Il primo episodio poco prima delle 11.30, al progressivo km 216, in zona Campo Grande in città, non lontano dal casello di Brescia Ovest: l'auto guidata da un anziano di 91 anni ha improvvisamente preso fuoco. L'uomo è stato allertato dai clacson di altri automobilisti in transito ed è riuscito ad abbandonare il veicolo prima che fosse troppo tardi. L'incendio è stato isolato grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco: sul posto anche un'ambulanza della Croce Bianca per le cure mediche.

Illeso l'anziano, feriti in modo lieve i due automobilisti coinvolti in un tamponamento (erano circa le 12.30) in zona San Polo e a pochi passi dal casello di Brescia Centro, sempre in direzione Milano: due le persone coinvolte, un uomo di 65 anni e una donna di 59, sul posto l'automedica e un'ambulanza del Cosp di Mazzano. In entrambi i casi rilievi affidati alla Polizia Stradale.