Travolta da un'auto sulle strisce pedonali, donna muore in ospedale

Non ce l'ha fatta Margherita Marini, la 76enne travolta sulle strisce pedonali in via Guglielmo Marconi a Offlaga, nei pressi del cimitero, verso le 14.15 di lunedì.

L'anziana signora è deceduta alla Poliambulanza di Brescia, probabilmente a causa di un'emorragia celebrale. L'esatta causa del decesso verrà comunque stabilita dell'autopsia disposta dal giudice, che verrà effettuata a breve.

Al volante dell'auto un 80enne residente in paese, attualmente indagato per omicidio stradale; la sua Volkswagen Golf è stata posta sotto sequestro. Pare che l'anziano automobilista conoscesse la vittima, circostanza che rende ancora più terribile questo tragedico incidente.