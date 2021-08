Inversione a 'U' davanti al benzinaio, poi lo schianto frontale: tre feriti in ospedale

Un'imprudenza alla guida che ha rischiato di provocare conseguenze davvero gravi: è quanto accaduto ieri, giovedì 12 agosto, sulla Provinciale lenese all'altezza di Cignano.

Verso le 19, una Toyota Corolla (guidata da un 81enne) ha fatto un'inversione di marcia in prossimità di un benzinaio; in quel frangente sopraggiungeva un'Alfa 156, con a bordo un 43enne di Offlaga e la moglie 37enne, che non è riuscita ad evitarne l'impatto.

Immediati i soccorsi: sul posto sono giunte tre ambulanze, i carabinieri e i Vigili del Fuoco. Tutti i feriti sono stati trasportati alla Poliambulanza di Brescia, dove sono tutt'ora ricoverati per le serie lesioni riportate.