Perde il controllo del tir e sfonda la recinzione di un’azienda

Brutta disavventura per il camionista che nella mattinata di ieri - mercoledì 17 gennaio - è rimasto in bilico sulla recinzione che delimita il piazzale della ditta Acciaierie Venete di Odolo. L’autista se l’è cavata uscendo dalla cabina di guida praticamente incolume, ma per rimuovere il mezzo pesante ci sono volute parecchie ore e un’autogru.

Un incidente davvero singolare: le foto sono diventate virali sui social. Il camionista avrebbe perso il controllo del tir - forse a causa dell’asfalto reso piuttosto scivoloso dalla neve caduta, nella mattinata di ieri, nel comune della Valsabbia - mentre attraversava il piazzale della Iro Spa, dopo aver appena caricato dei tondini. Invece di imboccare la rotonda, ha centrato in pieno - e abbattuto - la recinzione che delimita l’area delle Acciaierie Venete. Il mezzo pesante, per fortuna, non è piombato nel parcheggio sottostante, ma la motrice è rimasta in bilico sul muretto di cinta.