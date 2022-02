Malore alla guida, poi lo schianto contro il guardrail: morto 59enne

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì a Odolo: verso le 15, un automobilista di 59 anni ha perso la vita lungo la strada provinciale 237. Sono ancora frammentarie le notizie giunte dal luogo del sinistro: stando a quanto finora trapelato, l’auto guidata dal 59enne avrebbe sbandato all’improvviso, per finire la sua corsa - ruote all'aria - contro il guardrail.?

L’ipotesi più probabile, al momento, è che l’automobilista si stato vittima di un malore improvviso. Per i soccorsi, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenute un’ambulanza, un’automedica e anche l’elisoccorso decollato dal Civile di Brescia. Gli sforzi dei sanitari - purtroppo- sono stati tutti inutili: pare che all’arrivo dei sanitari il 59enne fosse in arresto cardiaco e il suo cuore non ha più ripreso a battere.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Odolo che si sta occupando dei rilievi di rito.