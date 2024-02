Incidente sulla Provinciale: un ferito soccorso dall'eliambulanza

Traffico in tilt per oltre un'ora sulla Provinciale 237, per un incidente che – stamattina verso le 10.50 – ha coinvolto un mezzo pesante tra lo svincolo con la Sp79 di Gazzane, frazione di Preseglie, e la rotonda di Odolo.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un 46enne e un 70enne. Un ferito è stato soccorso dall'eliambulanza decollata da Brescia; non sembra essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche un'autolettiga, un'auto medicalizzata, una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia della Stradale.

Non è ancora nota la dinamica del sinistro, sul quale stanno indagando gli agenti intervenuti per raccogliere i rilievi, oltre che per gestire il traffico: si sono formate code di oltre un chilometro in entrambe le direzioni di marcia.