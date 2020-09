Terrificante incidente in auto: cartolaia di paese lotta per la vita

Sono ore d'angoscia a Odolo per le sorti di Antonella, la 55enne vittima di un terribile incidente in auto domenica mattina, quando - con la sua Citroen C3 - è precipitata per circa 11 metri nel torrente Vrenda.

La donna lotta per la vita all'ospedale Civile di Brescia: a seguito dello schianto non ha mai ripreso conoscenza. I medici si sono riservati la prognosi: seppur gravissime, le sue condizioni sono al momento stabili.

Intanto emergono nuovi particolari sull'incidente, che - pare - sia avvenuto senza testimoni oculari: il ragazzo che ha dato l'allarme avrebbe notato l'auto solo 20 minuti dopo il 'volo' nel torrente. La Citroen C3 sarebbe infatti partita verso le 10.10 da un piazzale situato a meno di un chilometro di distanza, mentre la chiamata al 112 sarebbe avvenuta 22 minuti più tardi, durante i quali 55enne è rimasta agonizzante nell'abitacolo.

Tutta Odolo prega e fa il tifo per Antonella: la donna è infatti molto conosciuta, in quanto lavorava nella cartoleria di famiglia, storico negozio di paese.

