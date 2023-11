Auto sbanda, esce di strada e piomba nel giardino di una casa

L'auto ha sbandato improvvisamente, finendo fuori strada e terminando la sua corsa nel giardino di una casa. Spaventoso incidente nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 novembre, a Nuvolera. Secondo una prima ricostruzione, non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.



È accaduto verso le 13.15 in via Livelli. Per l'uomo di 43 anni che era al volante dell'auto si è inizialmente temuto il peggio: sul posto, per i soccorsi, oltre a un'automedica è stata infatti inviata anche l'eliambulanza. Dopo le prime cure, il 43enne è stato trasferito alla Clinica Poliambulanza di Brescia. Il ricovero è avvenuto in codice giallo: non verserebbe quindi in condizioni critiche. Ancora da chiarire la dinamica e le cause dello schianto: sul posto, per i rilievi di rito, ci sono i carabinieri.