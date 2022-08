Abbatte due cartelli e vola con la moto nella rotonda: è in Rianimazione

Sono gravi le condizioni del giovane centauro - 39 anni - che sabato notte è stato sbalzato dalla sua moto, in Via Gardesana a Nuvolera lungo la Strada provinciale 116 all'altezza della rotatoria all'incrocio con Via Margini: avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto scivoloso - aveva appena piovuto - ed è finito addosso a due segnali stradali, prima di concludere la sua folle carambola in mezzo alla rotonda.

Privo di sensi, è in Rianimazione

L'allarme è stato lanciato intorno alle 2 da un automobilista di passaggio, che ha assistito da lontano alla scena. Il motociclista, che abita a Mazzano e stava forse tornando a casa, quando è stato soccorso aveva già perso conoscenza: sul posto l'automedica e un'ambulanza del Van di Nuvolento, che ha provveduto al trasporto in ospedale. E' stato ricoverato in codice rosso al Civile: ora è nel reparto di Rianimazione.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Salò, ma non ci sarebbero dubbi sulla dinamica. Il 39enne avrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. E' stato medicato sul posto e intubato prima di essere trasferito in ospedale. Non è ancora stato dichiarato fuori pericolo.