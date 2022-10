Terribile incidente in tangenziale: giovane perde la vita, coda di 6 km

Drammatico incidente a Nuvolera, lungo la strada statale 45bis. Verso le 13.30, un camion si è ribaltato sul fianco destro, dopo essere finito fuori strada per cause ancora al vaglio della polizia stradale di Salò.



Il mezzo pesante ha finito la sua corsa incontrollata sulla pista ciclabile Gavardina. Nello schianto è rimasta coinvolta anche un'auto, piombata in un fossato sul lato opposto della Statale.

Per i soccorsi sono stati inviati tre ambulanze e l'elisoccorso: due i feriti. Un giovane di circa 30 anni ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Si segnalano code e rallentamenti per 6 km.