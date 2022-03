Incidente in tangenziale, paurosa carambola: 4 feriti e auto devastate

Un altro incidente sulla “sfortunata” Strada statale 45 bis. Stavolta in territorio di Nuvolento, domenica sera: quattro le vetture coinvolte nella paurosa carambola e altrettanti i feriti. I veicoli sono andati in gran parte distrutti, in un groviglio di lamiere, uno di questi finito addirittura a ruote all'aria: una circostanza che per lunghi attimi ha fatto temere il peggio, e invece nessuno dei quattro feriti è in pericolo di vita.

La dinamica

Tutto è successo poco dopo le 20. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale, cui spetta la ricostruzione della dinamica: a quanto pare una prima vettura che viaggiava in direzione Brescia avrebbe perso il controllo sbandando oltre la linea della carreggiata, proprio mentre in quel momento stava sopraggiungendo altri veicoli, in direzione opposta. Impatto inevitabile: lo schianto con la prima auto ha innescato il successivo tamponamento.

I feriti

Come detto il bilancio è di quattro vetture distrutte, e quattro ferite: sono finiti in ospedale quattro uomini di 21, 28, 41 e 55 anni. Sono stati soccorsi in loco dall'automedica e dalle ambulanze del Cosp di Mazzano e Bedizzole e del Van di Nuvolento, ricoverati in ospedale in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia. Sul posto anche due squadre di Vigili del Fuoco. Per ovvi motivi, la strada è rimasta chiusa fino a tarda sera.