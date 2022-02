Paurosa carambola, auto contro il guardrail: 4 feriti in ospedale, tra cui due bambini

Ci sono anche tre bambini tra gli sfortunati protagonisti del maxi-incidente che, nel pomeriggio di mercoledì, ha mandato in tilt il traffico lungo la 45bis: la strada statale che dalla periferia della città arriva alla Valsabbia e al lago di Garda. Verso le 16.40, per cause ancora da chiarire, quattro auto che viaggiavo in direzione di Brescia si sono scontrate all'altezza del Bar Tange, in territorio di Nuovolento.

A seguito della carambola, una macchina con a bordo una bimba di 4 anni e il fratellino di 6 è finita contro il guardrail. Per loro tanto, tantissimo spavento, ma pare nulla di grave. Dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di tre ambulanze, sono stati trasportati al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia e dimessi dopo qualche ora.

Non è stato per fortuna necessario il ricovero del terzo bambino, che viaggiava su un'altra delle quattro auto coinvolte. Anche i conducenti degli altri due veicoli sono stati portati in ospedale - a Gavardo - e poi dimessi nel giro di poche ore.

Pesanti, invece, le ripercusssioni sulla viabilità: il tratto di tangenziale interessato è stato chiuso e il traffico deviato sulla strada provinciale 116. Inevitabilmente si sono formate code, lunghe chilometri, in direzione della città.

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la polizia locale di Mazzano, che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico.