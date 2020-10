Spaventoso frontale sulla Provinciale: tre persone coinvolte e traffico in tilt

Poco prima delle 18 di lunedì, due auto si sono scontrate lungo la Provinciale 116 in territorio di Nuvolento. Stando a una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un frontale tra un suv e una station wagon. Tre le persone coinvolte nello schianto: due uomini, di 51 e 57 anni, e una ragazza di 20.

Inizialmente per loro si è temuto il peggio: la chiamata al 112 è infatti scattata in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti due ambulanze e una squadra dei Vigili del Fuoco.

Per fortuna l’allarme è rientrato poco dopo l’arrivo dei sanitari del 118: per nessuno dei coinvolti si è reso necessario il ricovero in ospedale. Solo un grande spavento per tutti loro, come per i residenti della zona che hanno avvertito un forte boato e sono scesi in strada per prestare i primi soccorsi.

La dinamica dell’incidente e le responsabilità sono al vaglio della Polizia Locale che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico. Durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli si sono infatti registrate code in entrambi i sensi di marcia.