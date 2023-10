Cani da caccia attraversano la strada e causano un incidente: biker in ospedale

Traffico in tilt per circa due ore sabato mattina sulla Strada statale 237 del Caffaro (in quel tratto Via Tita Secchi) a causa di un incidente a Nozza di Vestone, di fronte all'hotel ristorante La Sosta, in direzione di Barghe. Intorno alle 9.30 una motocicletta Kawasaki ha tamponato in pieno una Ford Focus station wagon: il giovane centauro alla guida è stato sbalzato dalla moto ma si è procurato, per fortuna, solo lievi ferite. È stato ricoverato in codice verde a Gavardo e dimesso in serata.

L'incidente

Una serie di circostanze potrebbero aver causato il tamponamento. Su tutte, oltre al sole negli occhi come riferito dallo stesso motociclista, anche il brusco rallentamento delle auto in colonna a causa del transito improvviso e imprevisto, sulla Statale, di un gruppo di cani da caccia impegnati insieme ad alcuni cacciatori nell'inseguimento di un gruppo di cinghiali, avvistati in zona solo poco prima. Rilievi affidati alla Polstrada, alla Polizia Locale della Valsabbia la gestione della viabilità.