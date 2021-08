Tragico incidente in moto: l'addio al giovane Daniele, morto a 25 anni

L'incidente è avvenuto sabato scorso, per Daniele non c'è stato nulla da fare. Oggi i funerali

Un tragico destino, la prossima settimana sarebbe dovuto partire per le ferie insieme alla sua fidanzata: Daniele Gandossi, a soli 25 anni, è morto in sella alla sua Ducati sabato 31 luglio, in un incidente in via Marconi a Ranica (Bg).

Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto e due moto. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per Daniele non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente hanno riportato vari traumi anche un uomo di 55 anni e la moglie di 52 a bordo di uno scooter Honda, ma non sarebbero in pericolo di vita; meno serie – invece – le condizioni della donna alla guida della Yaris e della 78enne al volante della prima auto che si è scontrata con Daniele.

Sul luogo dell’incidente è accorsa anche la fidanzata del 25enne, che, colta da un malore, è stata assistita dai sanitari e portata all’ospedale di Alzano Lombardo. La coppia era fidanzata da due anni e da circa uno conviveva. Tutto il paese di Ranica è sconvolto per la terribile tragedia.

Originario di Nembro, dove abita la sua famiglia, Daniele è ricordato come un ragazzo sempre disponibile e sorridente. Lavorava nel settore della comunicazione presso la Birolini Spa di Ranica. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook nelle ultime ore: Daniele lascia nel dolore il papà Massimiliano, la mamma Alessandra e i fratelli Simone e Alice. I funerali si terranno martedì 3 agosto, alle 16, al cimitero di Nembro.