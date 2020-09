Scooter si schianta contro un'auto: traumi e fratture alle gambe per il conducente

Un sorpasso, poi lo schianto contro un'auto che viaggiava nella stessa direzione e il 'volo' sull'asfalto. Una bruttissima caduta per il conducente dello scooter, un 54enne, che ha riportato numerosi traumi. Per lui si è inizialmente temuto il peggio, tanto che la chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso: sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica a sirene spiegate.

L'incidente nel tardo pomeriggio di lunedì a Cortine Nave, lungo la Provinciale che in quel tratto prende il nome di via Brescia. Stando a una prima ricostruzione, lo scooter era in fase di sorpasso e si sarebbe schiantato contro una Lancia Ypsilon guidata da una ragazza del paese. Sbalzato dalla sella dopo l'impatto, il conducente è finito sull'asfalto.

Dopo le prime cure l'uomo - un 54enne residente a Nave - è stato trasportato d'urgenza al Civile di Brescia. L'allarme è rientrato dopo il ricovero: avrebbe rimediato traumi e fratture alle gambe, ma le sue condizioni non sono critiche ed è stato ricoverato nel reparto di ortopedia. La prognosi è di 35 giorni.

Illesa la ragazza al volante dell'utilitaria. Rilievi e viabilità sono stati affidati agli agenti della Polizia locale di Nave.