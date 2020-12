Furgone vola fuori strada, per il recupero serve l'autogru

A poche ore dalla cena della Vigilia di Natale, un intervento con l'autogru per il recupero di un mezzo incidentato. Una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia è uscita nel tardo pomeriggio di ieri per effettuare le operazioni di recupero di un furgone finito fuori strada a Nave.

L'incidente si è verificato alle 16.43. A quanto pare la persona alla guida avrebbe fatto tutto da sola, finendo con le ruote nel canale a lato della strada. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenute l'ambulanza per il soccorso al conducente - ferito in maniera non grave - e una squadra di Vigili del fuoco. Per recuperare il mezzo è stato necessario l'utilizzo di una grossa autogru che ha sollevato il furgone per rimetterlo sulla carreggiata.