Schianto tra auto sulla Provinciale: due feriti e traffico bloccato

Traffico bloccato in centro a Nave, per un incidente stradale avvenuto sulla Sp237 verso le 9.45 di oggi, venerdì 4 agosto.

Per cause ancora da accertare da parte degli uomini della Locale, due auto si sono scontrate nel tratto di Provinciale che prende il nome di Via Brescia, all'altezza degli uffici di Banca Mediolanum.

Due le persone rimaste ferite: un 52enne e un 54enne. Per i soccorsi, la sala operativa del 112 ha inviato sul posto in codice giallo un'ambulanza; nessuno dei feriti è in gravi condizioni, fortunatamente.

I disagi al traffico si sono invece fatti sentire. L'arteria principale del paese è rimasta a lunga bloccata: a circa un'ora dal sinistro, ancora si segnalavano code e rallentamenti.