Spaventoso frontale auto-scooter: traumi e fratture per un ragazzino

Spaventoso incidente stradale verso le 17.30 di martedì in via Dernago a Nave. Stando a un prima ricostruzione dell'accaduto, uno scooter si è scontrato contro un'auto che sopraggiungeva in direzione opposta. L'impatto è avvenuto frontalmente, all'altezza del civico 41, ed è stato piuttosto violento.

Il ragazzino di 15 anni che viaggiava sullo scooter è stato sbalzato dalla sella ed è rovinosamente caduto sull'asfalto: avrebbe riportato lesioni e fratture in diverse parti del corpo. Soccorso da volontari del 118, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza e di un'auto medica, è poi stato trasportato all'ospedale Poliambulanza di Brescia in codice giallo. Illeso l'uomo che era al volante della Volkswagen Golf coinvolta nell'incidente.

La dinamica e le responsabilità del sinistro sono al vaglio della polizia locale di Nave, che si è occupata dei rilievi e ha raccolto le testimonianze di quanti hanno assistito allo schianto.