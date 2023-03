Auto sbanda e vola nella scarpata: conducente soccorso in codice rosso

Avrebbe riportato numerosi traumi, ma non sarebbe in gravi condizioni l’uomo di 78 anni che, nella mattina di oggi (giovedì due marzo), è precipitato in una scarpata mentre era al volante della sua auto. Lo spaventoso incidente, verso le 10.30, lungo via Monteclana a Nave. Per cause ancora da chiarire, l’anziano avrebbe perso il controllo della sua Fiat Panda che è uscita di strada ed è finita in fondo al dirupo.

Scattato l’allarme, sul posto sono state inviate in codice rosso un’ambulanza del Cosp di Bovezzo e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco.

L’anziano sarebbe riuscito ad uscire da solo dalle lamiere ammaccate dell’utilitaria, ma avrebbe riportato contusioni e ferite. Dopo le prime cure è stato trasferito, a bordo di un’autolettiga, all’ospedale Civile di Brescia e poi ricoverato in codice giallo.