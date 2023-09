Trattore si ribalta in mezzo alla strada: chiusa la Statale, caos traffico

Pauroso incidente stradale questa mattina lungo la Statale 240, che collega Loppio e Nago nell'Alto Garda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Riva, che hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni; il blocco all'altezza del chilometro 11+200.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 9. Dalle prime informazioni, un trattore con rimorchio si è ribaltato in mezzo alla carreggiata, senza causare feriti gravi. Lunghe e complicate le operazioni per rimuovere il mezzo: sul posto sono al lavoro i pompieri. Pesanti i disagi per il traffico.