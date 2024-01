Ragazzina investita da un bus mentre torna a casa da scuola

Alto Garda. Giusto qualche minuto dopo lo schianto tra tir che ha paralizzato la circolazione a Nago Torbole, la cittadina è stata teatro di un altro incidente: una ragazzina di 13 anni è stata investita mentre tornava da scuola.

Erano le 13:53 di ieri, venerdì 12 gennaio: la giovane stava attraversando la strada quando è stata urtata da un autobus di linea. Grande spavento, ovviamente, ma sin dai primi momenti la situazione è apparsameno grave del previsto.

Per la ragazza, assistita da alcune compagne di scuola e dall’autista del bus, che è subito sceso a sincerarsi delle sue condizioni dopo l’impatto, una contusione e una lieve ferita al braccio. Sul posto è subito arrivata un’ambulanza che ha trasferito la 13enne in pronto soccorso ad Arco.



Inevitabili i disagi alla circolazione, con la polizia locale impegnata in tutti i rilievi del caso.



Fonte: Trentotoday.it