Terribile schianto fra tre auto: due volano nella scarpata e una si ribalta

Alto Garda. Uno schianto fra più veicoli si è verificato nella mattinata di sabato 2 aprile, sulla ss240. La chiamata al 112 – scrivono i colleghi di Trentotoday – è arrivata intorno alle 7.30. Conducenti e passeggeri hanno riportato ferite di lievi e medie entità e sono stati soccorsi da due ambulanze.

L'incidente è avvenuto in prossimità di Passo San Giovanni nel comune di Nago-Torbole: tre le autovetture coinvolte, delle quali due sono finite fuori strada e una si è rovesciata sul fianco.

I vigili del fuoco di Riva del Garda hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi (uno dei quali alimentato a gpl) e a rimuovere dalla scarpata l'auto rovesciata. In tutto sono intervenuti 9 pompieri volontari, equipaggiati con pinza idraulica, autopompa leggera e mezzo di supporto.

Per i rilievi erano presenti i carabinieri di Torbole. Le operazioni si sono concluse alle 9 con i conseguenti (e pesanti) disagi per il traffico: la Statale è infatti rimasta bloccata per circa un'ora e mezza.