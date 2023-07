Perde il controllo della moto e si schianta sull'asfalto: grave ragazza

Alto Garda. Brutto incidente in moto quello verificatosi giovedì 29 giugno, intorno alle 10.30, sulla strada della Maza tra Nago Torbole e Arco: a farne le spese una ragazza di 23 anni.

Il tutto è avvenuto nell’abitato di Nago, dove la ragazza, forse dopo aver perso il controllo del mezzo a seguito di una brusca frenata, è caduta violentemente sull’asfalto all’altezza di un semaforo. Immediato l’intervento dei soccorritori, anche e soprattutto vista la gravità della caduta della giovane motociclista.



Sul posto, oltre al personale del 118 e ai vigili del fuoco di Riva del Garda, anche l’elicottero di soccorso, che ha portato la 23enne in ospedale a Rovereto in codice rosso. Considerando che il tutto è avvenuto in una delle principali arterie dell’Alto Garda, si sono verificati non pochi disagi alla circolazione, con la strada rimasta chiusa per un’ora intera.



Fonte: Trentotoday.it