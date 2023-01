Due auto si schiantano sulla Provinciale: paura per una bambina

Si sono vissuti attimi di apprensione, nella mattinata di oggi (lunedì 30 gennaio), per un incidente stradale che ha visto coinvolta a Muscoline anche una bambina di 10 anni.

Poco dopo le 8.30, due auto si sono scontrate lungo la Provinciale 26 (nel tratto che prende il nome di via Guglielmo Marconi), nei pressi della forneria "Marenda". A seguito dello schianto, è stato lanciato l'allarme in codice giallo al 112, che ha subito inviato sul posto un'ambulanza del Nucleo Volontari Anc "Valle del Chiese", partita a sirene spiegate da Roé Volciano.

A restare ferite la bimba di 10 anni e una 45enne. Solo lesioni lievi, è poi emerso: necessario un solo ricovero per accertamenti all'ospedale di Gavardo.

Le cause e la dinamica del sinistro devono ancora essere accertate dalle forze dell'ordine. Non si sono registrati particolari disagi per il traffico, nonostante l'orario di punta per i pendolari.